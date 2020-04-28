В нижнетагильском госпитале Тетюхина рассказали о задержке квот от Минздрава

Информируем вас, что по состоянию на 1 мая 2020 года Минздравом Свердловской области так и не выделены квоты для УКЛРЦ на оказание данной медицинской помощи (эндопротезирование коленных суставов, ревизионное эндопротезирование, пластика крупных суставов), говорится в сообщаении.

Также в УКЛРЦ отмечают, что информацией о причинах задержки и сроках доведения годового задания они не располагают. В листе ожидания, по данным на 1 мая, находятся около тысячи человек.