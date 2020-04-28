В нижнетагильском госпитале Тетюхина рассказали о задержке квот от Минздрава
Сегодня, 17:04Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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Минздрав Свердловской области пока не выделил квоты на 2020 год на эндопротезирование суставов Уральскому клиническому лечебно–реабилитационному центру им. В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в самом медучреждении.
Сюжеты: Нижний Тагил
Информируем вас, что по состоянию на 1 мая 2020 года Минздравом Свердловской области так и не выделены квоты для УКЛРЦ на оказание данной медицинской помощи (эндопротезирование коленных суставов, ревизионное эндопротезирование, пластика крупных суставов), говорится в сообщаении.
Также в УКЛРЦ отмечают, что информацией о причинах задержки и сроках доведения годового задания они не располагают. В листе ожидания, по данным на 1 мая, находятся около тысячи человек.
Пациентам рекомендуют уточнять о сроке выделения квот в самом Минздраве региона, а в случае ухудшения состояния здоровья обращаться в другие медицинские учреждения.
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