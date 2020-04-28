В Нижнем Тагиле бесплатно раздадут пять тысяч медицинских масок

Для соблюдения дистанции между людьми на дорогу будет нанесена разметка, а волонтеры — работать в средствах индивидуальной защиты. Если все маски не будут розданы, то акция продлится еще на один день.

Маски нам предоставило Свердловское региональное отделение Молодой Гвардии. Раздадим пять тысяч масок,заявил Дмитрий Арды.

Также подобные акции пройдут в Екатеринбурге, Берёзовском, в Верхней Пышме и Первоуральске, а всего планируется раздать 50 тысяч масок.