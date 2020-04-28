В Нижнем Тагиле бесплатно раздадут пять тысяч медицинских масок
29 апреля волонтёры Нижнетагильского местного отделения Молодой гвардии раздадут пять тысяч медицинских масок в рамках акции #Мывместе. Как рассказал TagilCity.ru руководитель отделения МГЕР в Нижнем Тагиле Дмитрий Арды, раздача начнётся в 10:00 у железнодорожного и автовокзала.
Для соблюдения дистанции между людьми на дорогу будет нанесена разметка, а волонтеры — работать в средствах индивидуальной защиты. Если все маски не будут розданы, то акция продлится еще на один день.
Маски нам предоставило Свердловское региональное отделение Молодой Гвардии. Раздадим пять тысяч масок,заявил Дмитрий Арды.
Также подобные акции пройдут в Екатеринбурге, Берёзовском, в Верхней Пышме и Первоуральске, а всего планируется раздать 50 тысяч масок.
Напомним, вчера стало известно, что с 1 мая в Свердловской области начнет действовать обязательный масочный режим. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев. По его словам, жители области будут обязаны носить маску в общественном транспорте, местах скопления народа, магазинах. Он отметил, что это будет фиксироваться, и людям без средств защиты будут выписываться штрафы.