В России количество зараженных коронавирусом превысило 93,5 тысячи человек
Сегодня, 12:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 6411 человек, из них 2609 человек имеют бессимптомное протекание болезни. Об этом сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, общее количество заболевших составляет 93 558 человек.
За последние сутки по выздоровлению из больниц выписано 1110 пациентов. Общее количество излечившихся составляет 8456 человек.
Количество летальных случаев увеличилось до 867 человек. За сутки скончались 72 пациента.
При этом под наблюдением медиков находятся более 192 тысяч граждан.
В Свердловской области зарегистрировано 85 случаев заражения коронавирусом, из них ни одного в Нижнем Тагиле. Общее количество заболевших достигло 539 человек.
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