В России количество зараженных коронавирусом превысило 93,5 тысячи человек

Таким образом, общее количество заболевших составляет 93 558 человек.

За последние сутки по выздоровлению из больниц выписано 1110 пациентов. Общее количество излечившихся составляет 8456 человек.

Количество летальных случаев увеличилось до 867 человек. За сутки скончались 72 пациента.

При этом под наблюдением медиков находятся более 192 тысяч граждан.