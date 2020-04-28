В Свердловской области больных коронавирусом будут лечить переливанием крови
Сегодня, 21:34Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Более 100 человек, которые лечились от коронавируса в Екатеринбурге, согласились сдать плазму крови, чтобы помочь в лечении другим пациентам. Об этом написал Евгений Куйвашев в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Семь свердловчан уже сдали плазму, ее направили в ГКБ №40. По словам губернатора, переливание плазмы вылечившихся людей больным показало, что болезнь протекает у зараженных легче. Также Куйвашев пояснил, что врачи говорят о том, что инфицированным помогает переливание крови людей, никогда не болевших коронавирусом.
Губернатор поблагодарил всех, кто согласился сдать плазму, и призвал свердловчан стать донорами.
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