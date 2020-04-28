В Свердловской области больных коронавирусом будут лечить переливанием крови

Семь свердловчан уже сдали плазму, ее направили в ГКБ №40. По словам губернатора, переливание плазмы вылечившихся людей больным показало, что болезнь протекает у зараженных легче. Также Куйвашев пояснил, что врачи говорят о том, что инфицированным помогает переливание крови людей, никогда не болевших коронавирусом.