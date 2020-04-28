В Свердловской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом

Так, общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 539 человек.

Пациенты являются жителями Екатеринбурга, Полевского, Красноуфимска, Камышлова, Первоуральска и Тугулыма.

За последние сутки по выздоровлению из больниц выписаны девять человек. Общее количество вылеченных пациентов составляет 97 человек.