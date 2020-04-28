В Свердловской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За последние сутки общее количество зараженных коронавирусом в Свердловской области выросло на 85 человек, сообщает региональный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
Так, общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 539 человек.
Пациенты являются жителями Екатеринбурга, Полевского, Красноуфимска, Камышлова, Первоуральска и Тугулыма.
За последние сутки по выздоровлению из больниц выписаны девять человек. Общее количество вылеченных пациентов составляет 97 человек.
В России количество зараженных увеличилось более чем на 6,4 тысячи человек. В общей сложности на территории страны зарегистрировано больше 93,5 тысяч случаев заболевания.
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