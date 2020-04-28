Высокинский заявил, что еще две больницы Екатеринбурга на грани заполнения больными

Александр Высокинский пояснил, что горбольницы №6 и 24 практически заполнены пациентами. К больнице № 24 сегодня выстроилась очередь из скорых из-за того, что туда начали привозить новых пациентов.

По словам мэра, сейчас в 14-й больнице разворачивают дополнительные возможности для размещения пациентов.