Высокинский заявил, что еще две больницы Екатеринбурга на грани заполнения больными
Сегодня, 22:17Здоровье и экологияФото: Е1.ru
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Мэр Екатеринбурга заявил, что еще две больницы в городе близки к полной загрузке больными, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Александр Высокинский пояснил, что горбольницы №6 и 24 практически заполнены пациентами. К больнице № 24 сегодня выстроилась очередь из скорых из-за того, что туда начали привозить новых пациентов.
По словам мэра, сейчас в 14-й больнице разворачивают дополнительные возможности для размещения пациентов.
Несколько больниц в столице Урала полностью закрыты. Из-за этого больных начали привозить в 24-ю больницу. Горбольница № 40 уже закрылась из-за нехватки мест.
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