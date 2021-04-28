104 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска, Артемовского городского округа, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Гаринского и Горноуральского городских округов, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кушвы, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского и Талицкого городских округов.
За время эпидемии в регионе зарегистрировано 85 937 случаев заболевания коронавирусом. Состояние 233 пациентов оценивается как тяжелое, из них 132 находятся в отделениях реанимации, а 84 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 7 848 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число инфицированных достигло 4 787 273 человека.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 593 человека, из них 115 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В стране за последние сутки из больниц выписали 8 420 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 688 и Санкт-Петербурге — 1087 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 411 098 пациентов.
В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 079 летальных случаев.
За все время в России от инфекции скончались 109 367 человек, из них 387 — за период с 27 по 28 апреля.