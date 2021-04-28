104 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области

В стране за последние сутки из больниц выписали 8 420 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 688 и Санкт-Петербурге — 1087 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 411 098 пациентов.