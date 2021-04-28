104 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области

104 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области
104 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 13:53Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
104 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за период с 27 по 28 апреля, сообщает оперштаб региона.

С начала пандемии инфекция выявлена почти у 86 тысяч свердловчан

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска, Артемовского городского округа, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Гаринского и Горноуральского городских округов, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кушвы, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского и Талицкого городских округов.

За время эпидемии в регионе зарегистрировано 85 937 случаев заболевания коронавирусом. Состояние 233 пациентов оценивается как тяжелое, из них 132 находятся в отделениях реанимации, а 84 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 7 848 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число инфицированных достигло 4 787 273 человека.

Количество выписанных по выздоровлению пациентов на Среднем Урале превысило 79,5 тысячи человек

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 593 человека, из них 115 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В стране за последние сутки из больниц выписали 8 420 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 688 и Санкт-Петербурге — 1087 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 411 098 пациентов.

14 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 079 летальных случаев.

За все время в России от инфекции скончались 109 367 человек, из них 387 — за период с 27 по 28 апреля.

Свердловская областьздоровьеобществокоронавирус
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