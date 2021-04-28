124 мешка мусора собрали юннаты на субботнике около реки и родников Нижнего Тагила

124 мешка мусора собрали юннаты на субботнике около реки и родников Нижнего Тагила
124 мешка мусора собрали юннаты на субботнике около реки и родников Нижнего Тагила
Сегодня, 14:51Здоровье и экологияОльга ДайбоваФото: Любовь Казакова
Воспитанники Нижнетагильская станция юных натуралистов 27 апреля собрала 124 мешка мусора на экологическом субботнике рядом с родниками и рекой Ежовка.

Юннаты вышли на субботник к родникам «Богатырь», «Живая капля», «Светлый» и реке Ежовка. На уборку мусора собрались 74 человека, среди которых было только 12 взрослых, а остальные – дети. Активисты прошли 4 километра вдоль береговой линии и 2 километра по основному маршруту прогулки людей. На приборку ушло 3 часа.

Собрали 124 пакета мусора по 120 литров каждый. На переработку отправится 53 мешка с пластиком и 15 мешка со стеклом. Остальное на мусорный полигон - переработке не подлежит, сообщила TagilCity.ru заведующая зоологическим отделом городской станции юннатов Любовь Казакова.

По словам Казаковой, юннатам удалось убрать не весь мусор, так как скопилось много залежей в ямах. Поэтому планируется организовать повторный выезд и пройти в глубь леса.

Фото:Любовь Казакова

Ранее, в рамках проведения Всероссийского субботника, Нижнетагильская станция юннатов наводила чистоту около родников «Прохладный» и «Студеный» близ спортивно-оздоровительного учреждения «Спартак». В прошлый раз педагоги и водитель станции дополнительного образования насобирали 24 пакета мусора.

Как заметила Любовь Казакова, в течение последних двух лет среди мусора в основном встречаются полиэтиленовые мешки и пластиковые бутылки.

Бутылки, кстати, можно сдать или использовать вторично, но люди их выбрасывают. Мы не понимаем, как можно приехать за водой на родник и сломавшуюся бутылку бросить здесь же, недоумевает Любовь Казакова.

Фото:Городская станция юных натуралистов

Напомним, общегородской экологический субботник прошел в Нижнем Тагиле 24 апреля. В мероприятии участвовали глава города Владислав Пинаев, сотрудники администрации, муниципальные работники и жители города.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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