Необычные облака появились после дождя в Нижнем Тагиле

Одна из подписчиц паблика TagilCity.ru «Вконтакте» предположила, что это вымеобраазные облака. Они считаются необычным природным явлением. Встречаются нечасто, в основном, в тропических широтах. Однако, 28 апреля тагильчане смогли увидеть их в разных районах города. Читатели редакции TagilCity.ru поделились фотографиями.
В течение всего дня в Нижнем Тагиле дует порывистый ветер до 20 метров в секунду. Периодически между тучами появляется солнце, которое сменяется дождем и снегом.
Один из читателей поделился фотографией непосредственно перед ливнем.
Напомним, синоптики прогнозировали ливень и сильный ветер в Нижнем Тагиле в начале недели.