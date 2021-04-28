Необычные облака появились после дождя в Нижнем Тагиле

Необычные облака появились после дождя в Нижнем Тагиле
Необычные облака появились после дождя в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:12Здоровье и экологияФото: Наташа Попова
Необычные облака наблюдали жители Нижнего Тагила 28 апреля во второй половине дня после дождя.

Одна из подписчиц паблика TagilCity.ru «Вконтакте» предположила, что это вымеобраазные облака. Они считаются необычным природным явлением. Встречаются нечасто, в основном, в тропических широтах. Однако, 28 апреля тагильчане смогли увидеть их в разных районах города. Читатели редакции TagilCity.ru поделились фотографиями.

В течение всего дня в Нижнем Тагиле дует порывистый ветер до 20 метров в секунду. Периодически между тучами появляется солнце, которое сменяется дождем и снегом.

Фото:Анна Исмагилова

Один из читателей поделился фотографией непосредственно перед ливнем.

Фото:Юляша Слёзка

Напомним, синоптики прогнозировали ливень и сильный ветер в Нижнем Тагиле в начале недели.

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ЭкологияНижний Тагил
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