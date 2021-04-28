Необычные облака появились после дождя в Нижнем Тагиле

Одна из подписчиц паблика TagilCity.ru «Вконтакте» предположила, что это вымеобраазные облака. Они считаются необычным природным явлением. Встречаются нечасто, в основном, в тропических широтах. Однако, 28 апреля тагильчане смогли увидеть их в разных районах города. Читатели редакции TagilCity.ru поделились фотографиями.