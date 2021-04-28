Современная станция очистки сточных вод появится в поселении Верхние Серги

Современная станция очистки сточных вод появится в поселении Верхние Серги
Современная станция очистки сточных вод появится в поселении Верхние Серги
Сегодня, 21:09Здоровье и экологияФото: pixabay
К осени 2021 года станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод появится в поселении Верхние Серги. На это повлияла активная инвестиционная политика региона в сфере ЖКХ, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Проект, стоимость которого составляет 348 миллионов рублей, при поддержке главы Свердловской области Евгения Куйвашева прошел конкурсный отбор на федеральном уровне и получил софинансирование из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Объем субсидий госкорпорации, выделенных на строительство, составляет 209 миллионов рублей. Отмечается, что остальные расходы возложены на областной, местный бюджеты и участников проекта АО «Водоканал Свердловской области».

Данные министерства энергетики и ЖКХ гласят, что на данный момент объект готов на 70%. Было закончено строительство административно-производственного комплекса и осуществлен монтаж технологического оборудования. Также продолжается прокладка сетей водопровода и канализации. В октябре планируется испытание очистных сооружений в режиме пуско-наладки, а ввести станцию в эксплуатацию предполагается к концу 2021 года.

Также другой проект прошел федеральный отбор и получил софинансирование. Это реконструкция очистных сооружений сточных вод в Ревде. Реализация проекта обойдется в 938 миллионов рублей.

Напомним, в мае в Нижнем Тагиле закончится подготовка проектно-сметной документации для станции водоподготовки «Южная».

Сюжеты:
Экология
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