Современная станция очистки сточных вод появится в поселении Верхние Серги

Проект, стоимость которого составляет 348 миллионов рублей, при поддержке главы Свердловской области Евгения Куйвашева прошел конкурсный отбор на федеральном уровне и получил софинансирование из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Объем субсидий госкорпорации, выделенных на строительство, составляет 209 миллионов рублей. Отмечается, что остальные расходы возложены на областной, местный бюджеты и участников проекта АО «Водоканал Свердловской области».
Данные министерства энергетики и ЖКХ гласят, что на данный момент объект готов на 70%. Было закончено строительство административно-производственного комплекса и осуществлен монтаж технологического оборудования. Также продолжается прокладка сетей водопровода и канализации. В октябре планируется испытание очистных сооружений в режиме пуско-наладки, а ввести станцию в эксплуатацию предполагается к концу 2021 года.
Также другой проект прошел федеральный отбор и получил софинансирование. Это реконструкция очистных сооружений сточных вод в Ревде. Реализация проекта обойдется в 938 миллионов рублей.
Напомним, в мае в Нижнем Тагиле закончится подготовка проектно-сметной документации для станции водоподготовки «Южная».