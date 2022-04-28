Администрация ГГО убеждает прокуратуру в полном устранении свалки под Новоасбестом

Администрация Горноуральского округа отчиталась перед природоохранной прокуратурой о полной ликвидации свалки в Новоасбесте. При этом ранее глава ГГО Дмитрий Летников сообщил TagilCity.ru. что свалка устранена лишь частично.

Как сообщил редакции природоохранный прокурор Григорий Битюков, проверка ведомства, которая началась после обращений жителей Новоасбеста, показала, что рядом с карьером на площади 1,8 тысячи кв. м была обнаружена несанкционированная свалка. Однако лица, допустивших сброс отходов на почву, установить не удалось. И тогда решением суда обязанности на устранение свалки объемом не менее 700 кубометров были возложены на администрацию Горноуральского округа. Она в свою очередь отчиталась перед прокуратурой, что отходы вывезены полностью и даже больше заявленного объема — 830 кубометров. При этом раннее в официальном ответе глава ГГО Дмитрий Летников сообщил редакции TagilCity.ru, что свалка ликвидирована лишь частично, а убрать ее полностью не позволяет отсутствие денежных средств. В связи с размещенной на TagilCity.ru информацией, содержащей доводы об отсутствии возможности выполнить соответствующие работы в виду отсутствия финансирования, направлено дополнительное требование главе ГГО о предоставлении информации о ходе ликвидации указанной несанкционированной свалки, сообщил редакции Григорий Битюков. Администрация ГГО не нашла денег для устранения незаконной свалки под Новоасбестом Кроме того, в суде находится иск природоохранной прокуратуры к «Уралхимпласту», чей строительный мусор после сноса одного из цехов находится на дне карьера. Ведомство требует возложить на предприятие обязательство по ликвидации этих отходов общей массой 3,3 тысячи тонн. Журналисты TagilCity.ru побывали на месте свалки в зимнее время. Кучи неубранного мусора были видны даже под снегом. В скором времени редакция планирует снова посетить карьер под Новоасбестом.

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