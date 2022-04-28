Кладбища Нижнего Тагила обработают от клещей после родительского дня

Кладбища Нижнего Тагила начнут обрабатывать от клещей с 4 мая, то есть после родительского дня. Договоры с подрядчиками уже заключены.

Для того, чтобы проводить акарицидную обработку, необходимы особые погодные условия: отсутствие осадков и температура воздуха не ниже +8 градусов. В случае дождей работы можно начинать лишь через два-три дня после их окончания. Когда обработка окончится, тагильчанам не рекомендуют посещать обработанные объекты в течение нескольких дней. Посещение обработанных объектов тагильчанами нежелательно в течении трех дней, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города. Напомним, парки и скверы Нижнего Тагила также начнут обрабатывать от клещей с 4 мая. Ранее местные жители пожаловались, что после прогулок в парке «Народный» снимают с собак по несколько насекомых. По последним данным в Нижнем Тагиле зарегистрировано 10 укушенных клещами человек, а в Свердловской области — 437.

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