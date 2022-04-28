Обработка от клещей в парках и скверах Нижнего Тагила начнется с 4 мая

Работы по акарицидной обработке в Нижнем Тагиле запланированы с 4 мая. При этом среднесуточная температура должна быть не ниже +8 градусов, а осадки отсутствовать.
После дождя обработку можно проводить через два-три дня. Посещение объектов нежелательно в течении трех дней, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, жители Нижнего Тагила пожаловались на большое количество клещей в парке «Народный», которых снимали с собак после прогулки. По последним данным в Свердловской области зарегистрировано 437 случаев укуса людей, а в Нижнем Тагиле — 10.