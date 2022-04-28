Обработка от клещей в парках и скверах Нижнего Тагила начнется с 4 мая

Обработка от клещей в парках и скверах Нижнего Тагила начнется с 4 мая
Обработка от клещей в парках и скверах Нижнего Тагила начнется с 4 мая
Сегодня, 16:32Здоровье и экологияФото: 1MI
Обработка парков и скверов от клещей в Нижнем Тагиле начнут подрядчики с 4 мая 2022 года.

Работы по акарицидной обработке в Нижнем Тагиле запланированы с 4 мая. При этом среднесуточная температура должна быть не ниже +8 градусов, а осадки отсутствовать.

После дождя обработку можно проводить через два-три дня. Посещение объектов нежелательно в течении трех дней, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, жители Нижнего Тагила пожаловались на большое количество клещей в парке «Народный», которых снимали с собак после прогулки. По последним данным в Свердловской области зарегистрировано 437 случаев укуса людей, а в Нижнем Тагиле — 10.

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