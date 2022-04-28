Почти тонна некачественной говядины обнаружена в школах Карпинска

Почти тонна некачественной говядины обнаружена в школах Карпинска
Почти тонна некачественной говядины обнаружена в школах Карпинска
Сегодня, 09:55Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Мясная продукция сомнительного происхождения направлена в школы Карпинска Свердловской области. При ее оформлении допущены нарушения.

В частности, неверно созданы транспортные документы компанией, которая продает говяжью печень в городе, сообщили в свердловском Россельхознадзоре. Поставщик прислал в учебные учреждения в общей сложности 87 килограмм некачественной продукции.

В электронной документации на продукт отсутствует указание упаковки. В ведомстве рассказали, что мясо в этом случае может иметь другой состав, свойства или, возможно, контактировало с внешней средой. За это нарушение должностное лицо получило предупреждение.

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