Почти тонна некачественной говядины обнаружена в школах Карпинска

В частности, неверно созданы транспортные документы компанией, которая продает говяжью печень в городе, сообщили в свердловском Россельхознадзоре. Поставщик прислал в учебные учреждения в общей сложности 87 килограмм некачественной продукции.
В электронной документации на продукт отсутствует указание упаковки. В ведомстве рассказали, что мясо в этом случае может иметь другой состав, свойства или, возможно, контактировало с внешней средой. За это нарушение должностное лицо получило предупреждение.