Теплая и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле на майские праздники

Теплая и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле на майские праздники
Теплая и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле на майские праздники
Сегодня, 09:48Здоровье и экологияФото: 1MI
На майские праздники в Нижнем Тагиле прогнозируется теплая, временами пасмурная и дождливая погода. Ночами будут небольшие заморозки до минусовых температур.

В субботу, 30 апреля, ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов, а утром будет пасмурно. Однако уже к обеду станет солнечно. Температура воздуха прогреется до +10 градусов. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду, сообщает Гисметео.

В воскресенье, 1 мая, в течение дня будет пасмурная и временами облачная погода. Температура воздуха составит до +6 градусов, а порывы ветра не превысят 8 метров в секунду.

В понедельник, 2 мая, в течение дня ожидается пасмурная погода без осадков. Температура не превысит +7 градусов, а уже вечером пойдет дождь.

Во вторник, 3 мая, ожидается солнечная погода, временами она будет сменяться пасмурной. Осадков в этот день не ожидается, а ветер не превысит 4 метров в секунду. Столбики термометров останутся на прежнем уровне, а ночью опустятся до -1 градуса.

В рабочие дни, 4, 5 и 6 мая погода ожидается теплая, солнечная, временами с осадками. Температура воздуха прогреется до +15 градусов.

На остаток майских праздников 7, 8, 9 и 10 мая прогнозируется потепление от +9 до+19 градусов. Ночами температура не будет превышать нуля градусов.

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