Теплая и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле на майские праздники

Во вторник, 3 мая, ожидается солнечная погода, временами она будет сменяться пасмурной. Осадков в этот день не ожидается, а ветер не превысит 4 метров в секунду. Столбики термометров останутся на прежнем уровне, а ночью опустятся до -1 градуса.