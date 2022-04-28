Вывоз ТКО в Свердловской области в майские выходные будет проводиться по графику

Для обслуживания северной части региона будет задействовано 130 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».
Исполнительный директор «Рифея» Федор Потапов напомнил людям, которые собираются выходить на субботники, что стройматериалы, деревья и листва ТКО не являются, поэтому организаторам субботников следует заранее решить проблему вывоза подобных отходов.
Также региональный оператор рекомендует владельцам автомобилей проверять, не перекрывает ли их машины проезду спецтехники, так как в этом случае может произойти задержка вывоза отходов.