Вывоз ТКО в Свердловской области в майские выходные будет проводиться по графику

Вывоз ТКО в Свердловской области в майские выходные будет проводиться по графику
Вывоз ТКО в Свердловской области в майские выходные будет проводиться по графику
Сегодня, 15:30Здоровье и экологияФото: ООО "Рифей"
Региональный оператор сообщил, что вывоз твердых коммунальных отходов в праздничные майские дни на севере Свердловской области будут проводить по обычному графику.

Для обслуживания северной части региона будет задействовано 130 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».

Исполнительный директор «Рифея» Федор Потапов напомнил людям, которые собираются выходить на субботники, что стройматериалы, деревья и листва ТКО не являются, поэтому организаторам субботников следует заранее решить проблему вывоза подобных отходов.

Также региональный оператор рекомендует владельцам автомобилей проверять, не перекрывает ли их машины проезду спецтехники, так как в этом случае может произойти задержка вывоза отходов.

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