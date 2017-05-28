Очередные заморозки в мае ожидаются в Нижнем Тагиле
28 мая 2017, 16:40Здоровье и экология
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И снова заморозки в Нижнем Тагиле: температура воздуха понизится до -3°С, предупреждает ЕДДС администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению метеорологов, в Нижнем Тагиле 29 и 30 мая похолодает. Температура воздуха и на поверхности почвы понизится до -3°С.
На дорогах будет гололед, что осложнит движение автомобилистов в утренние и вечерние часы. Затруднения возникнут и при проведении работ снаружи помещений и ремонте дорог. Возможны повреждения сельскохозяйственных культур.
В мае этого года погода преподносит сюрпризы: то очень тепло, как летом, то холодно так, что в воздухе пахнет зимой.
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