Очередные заморозки в мае ожидаются в Нижнем Тагиле

По сообщению метеорологов, в Нижнем Тагиле 29 и 30 мая похолодает. Температура воздуха и на поверхности почвы понизится до -3°С.

На дорогах будет гололед, что осложнит движение автомобилистов в утренние и вечерние часы. Затруднения возникнут и при проведении работ снаружи помещений и ремонте дорог. Возможны повреждения сельскохозяйственных культур.

В мае этого года погода преподносит сюрпризы: то очень тепло, как летом, то холодно так, что в воздухе пахнет зимой.