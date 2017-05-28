Свердловские спасатели проверяют пляжи в преддверии летнего сезона (ФОТО)

Большинство мест, где купаются люди, не предназначены для купания. Органы местного самоуправления, считают в МЧС России по региону, не уделяют должного внимания обустройству пляжей.

В 2017 году заявок на освидетельствование пляжей не поступало. В прошлом – только 10 из 19 заявленных прошли проверку.

Были признаны безопасными только 10, из них 3 муниципальных: в Кушвинском, Новоуральском городских округах, г. Среднеуральске и 7 на территории турбаз и санаториев. В этом году заявок на освидетельствование пляжей в Главное управление МЧС России по Свердловской области пока не поступало передает пресс-служба ведомства.

Отметим, что для подготовки пляжей к массовому купанию необходимо обеспечить несколько пунктов. Это очистка дна водоема, ограждение зоны для купания, наличие информационного стенда, дежурство спасателей и многое другое. Тем не менее сотрудники МЧС не в силах запретить свердловчанам посещение неподготовленных мест. Поэтому они в очередной раз напоминают – «Твоя безопасность – в твоих руках».

Фото: МЧС России по Свердловской области

Также напомним, что Роспотребнадзор рекомендовал для купания только одно из 23-х озёр на Среднем Урале.