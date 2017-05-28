Тагильские спасатели провели учения на Черноисточинском водохранилище (ФОТО)

В них приняли участие спасательные формирования Водоканал-НТ и водолазы Центра защиты населения и территории города.

Спасатели в ходе учений отрабатывали действия, которые могут возникнуть при ЧС различного характера.

Сообщается, что все поставленные задачи были достигнуты, совместные действия отработаны.

Фото: ЦЗННТ