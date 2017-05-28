Тагильские спасатели провели учения на Черноисточинском водохранилище (ФОТО)
28 мая 2017, 09:15Здоровье и экология
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Накануне в Нижнем Тагиле на Черноисточинском водохранилище состоялись учения.
Сюжеты: Нижний Тагил
В них приняли участие спасательные формирования Водоканал-НТ и водолазы Центра защиты населения и территории города.
Спасатели в ходе учений отрабатывали действия, которые могут возникнуть при ЧС различного характера.
Сообщается, что все поставленные задачи были достигнуты, совместные действия отработаны.
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Фото: ЦЗННТ
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