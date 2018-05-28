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Новости Нижнего Тагила

Средняя продолжительность жизни в России к 2030 году увеличится до 80 лет

28 мая 2018, 12:35Добавить новость
администрация,закон,здоровье,медицина,Путин,Россия,чиновники,здравоохранение,министр здравоохранения,майские указы

Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует увеличить длительность жизни россиян до 80 лет. Данную задачу поставил президент России Владимир Путин.

Напомним, президент в своем указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 года, кроме всего прочего, вменил министерству здравоохранения в обязанность проработать вопрос увеличения продолжительности жизни граждан Российской Федерации до 78 лет. Предполагается, что к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян будет 80 лет, сообщает РИА «Новости»

В министерстве отметили, для осуществления этих планов планируется проведение некоторых мероприятий.

 

Это в первую очередь формирование здорового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах, --  заявила министр.


Будут приняты меры по коррекции образа жизни человека и по борьбе с вредными привычками.

Также подчеркивается, что проверка состояния здоровья каждого отдельного человека – регулярное прохождение комплексных медицинских и профосмотров – важная составляющая успеха.

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