Средняя продолжительность жизни в России к 2030 году увеличится до 80 лет

Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует увеличить длительность жизни россиян до 80 лет. Данную задачу поставил президент России Владимир Путин.

Напомним, президент в своем указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 года, кроме всего прочего, вменил министерству здравоохранения в обязанность проработать вопрос увеличения продолжительности жизни граждан Российской Федерации до 78 лет. Предполагается, что к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян будет 80 лет, сообщает РИА «Новости».





В министерстве отметили, для осуществления этих планов планируется проведение некоторых мероприятий.

Это в первую очередь формирование здорового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах, -- заявила министр.



Будут приняты меры по коррекции образа жизни человека и по борьбе с вредными привычками.





Также подчеркивается, что проверка состояния здоровья каждого отдельного человека – регулярное прохождение комплексных медицинских и профосмотров – важная составляющая успеха.