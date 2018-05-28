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Средняя продолжительность жизни в России к 2030 году увеличится до 80 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Средняя продолжительность жизни в России к 2030 году увеличится до 80 лет

28 мая, 12:35Здоровье и экология
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