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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане могут принять участие в посвященном ВИЧ-инфекции опросе

28 мая 2018, 21:15Добавить новость
здоровье,Свердловская область,ВИЧ,опрос,ВИЧ-статус,инфекция,дети,беременные
СМИ проводят опрос о проблемах инфекций, которые передаются половым путем. Тагильчане могут принять участие в опросе.

По официальной статистике, в России в 2017 году было зафиксировано более 100 тысяч новых случаев ВИЧ-инфицирования. За несколько лет наблюдений выявлено, что на 1 января 2018 года на территории РФ проживают 970 тысяч человек, зараженных ВИЧ. Исходя из статистики, каждый час 10 россиян заражаются ВИЧ-инфекцией.

Свердловская область входит в 20-ку регионов, которые лидируют по количеству заболевших вирусом, и находится на третьем месте этого рейтинга. За 10 месяцев 2017 года было зарегистрировано 1 347 людей, больных ВИЧ.

Кроме того, Свердловская область на первом месте по числу новорожденных детей, чьи матери заражены ВИЧ - 16 тысяч детей. На Урале каждая 50-ая беременная женщина ВИЧ-инфицирована.

Проведение подобного опроса должно помочь специалистам проанализировать ситуацию с этой проблемой, а также уровень осведомленности россиян.  

Принять участие в опросе

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