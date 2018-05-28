Тагильчане могут принять участие в посвященном ВИЧ-инфекции опросе

СМИ проводят опрос о проблемах инфекций, которые передаются половым путем. Тагильчане могут принять участие в опросе.

По официальной статистике, в России в 2017 году было зафиксировано более 100 тысяч новых случаев ВИЧ-инфицирования. За несколько лет наблюдений выявлено, что на 1 января 2018 года на территории РФ проживают 970 тысяч человек, зараженных ВИЧ. Исходя из статистики, каждый час 10 россиян заражаются ВИЧ-инфекцией.



Свердловская область входит в 20-ку регионов, которые лидируют по количеству заболевших вирусом, и находится на третьем месте этого рейтинга. За 10 месяцев 2017 года было зарегистрировано 1 347 людей, больных ВИЧ.



Кроме того, Свердловская область на первом месте по числу новорожденных детей, чьи матери заражены ВИЧ - 16 тысяч детей. На Урале каждая 50-ая беременная женщина ВИЧ-инфицирована.



Проведение подобного опроса должно помочь специалистам проанализировать ситуацию с этой проблемой, а также уровень осведомленности россиян.



