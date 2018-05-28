+6
Свердловская область
Нижний Тагил
+6
день: +9
вечер: +10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.67 + 0.26
EUR 72.12 + 0.11
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Во всём должна быть мера»: уральский депутат высказался о помощи недоношенным детям

28 мая 2018, 09:00Добавить новость
город,деньги,дети,Екатеринбург,здоровье,медицина,ребенок,Свердловская область,николай косарев
Депутат городской думы Екатеринбурга Николай Косарев накануне высказался по поводу ситуации со здравоохранением. По его словам, нужно знать меру в финансировании помощи для недоношенных младенцев и людей после инсульта.

Отвечая на прямой вопрос о том, нужно ли прекратить поддержку недоношенным младенцам, депутат Косарев ответил, что во всем должна быть мера.

 

Мы говорим, что у нас высокие технологии, у нас всякие суперсовременные дела. Но часто эти суперсовременные дела ведут к показателям не очень хорошим. Вот мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные, -- заявил Косарев.


Одной из проблем является отсутствие у людей чувства ответственности за своё здоровье. Депутат Косарев для поддержания своего здоровья регулярно ходит в баню, употребляет в основном полезные продукты и отдыхает на свежем воздухе, предает «Уралинформбюро».

Я недавно был в нашем клиническом институте мозга. И услышал, что там вытаскивают в большом количестве инсультников, и у нас область ежегодно пополняется на 10 000 инвалидов, которые могут годами находится на иждивении государства. Они инвалиды 1, 2 группы, они лежачие часто, – рассказал депутат. – Вот хорошо это или плохо? 

 

Главной мыслью его речи было то, что регион пополняется десятками тысяч инвалидов, которые годами находятся на иждивении государства. Для страны снижение показателей смертности таким образом - не очень хорошо, уверен Косарев.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Свердловские больницы испытывают дефицит вакцины от ветрянки
19 мая, 09:30
0 2
Мальчик чуть не задушил себя шарфом в детском саду Верхней Салды
18 мая, 16:25
0 4
Суд вновь отказался возвращать детей екатеринбурженке Савиновских
16 мая, 09:00
3 6

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 14
Сейчас на сайте 2126 гостей и 9 пользователей
Подписаться на новости