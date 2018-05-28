«Во всём должна быть мера»: уральский депутат высказался о помощи недоношенным детям

Отвечая на прямой вопрос о том, нужно ли прекратить поддержку недоношенным младенцам, депутат Косарев ответил, что во всем должна быть мера.

Мы говорим, что у нас высокие технологии, у нас всякие суперсовременные дела. Но часто эти суперсовременные дела ведут к показателям не очень хорошим. Вот мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные заявил Косарев.

Одной из проблем является отсутствие у людей чувства ответственности за своё здоровье. Депутат Косарев для поддержания своего здоровья регулярно ходит в баню, употребляет в основном полезные продукты и отдыхает на свежем воздухе, предает «Уралинформбюро».

Я недавно был в нашем клиническом институте мозга. И услышал, что там вытаскивают в большом количестве инсультников, и у нас область ежегодно пополняется на 10 000 инвалидов, которые могут годами находится на иждивении государства. Они инвалиды 1, 2 группы, они лежачие часто, – рассказал депутат. – Вот хорошо это или плохо?

Главной мыслью его речи было то, что регион пополняется десятками тысяч инвалидов, которые годами находятся на иждивении государства. Для страны снижение показателей смертности таким образом - не очень хорошо, уверен Косарев.