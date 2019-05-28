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#домахорошо
РЭК снизила «мусорные» тарифы для Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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РЭК снизила «мусорные» тарифы для Нижнего Тагила

Сегодня, 14:35Здоровье и экологияФото: Пресс-служба регоператора "Рифей"
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