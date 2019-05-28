РЭК снизила «мусорные» тарифы для Нижнего Тагила

Тариф изменится и на востоке области, куда входит Екатеринбург. Расценки обслуживающего эту территорию «Спецавтобазы» уменьшатся с 686,05 рублей до 474,37. С учётом норматива, один житель многоэтажки в Екатеринбурге в месяц будет платить около 101,04 рубля, вместо нынешних 146,13 рублей, а жителям частного сектора в черте города придётся платить по 123,81 рубля.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют три региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Северной зоне, куда входит Нижний Тагил, мусором занимается компания «Рифей». По данным регоператора, с января по март 2019 года на полигоны вывезли около 600 тысяч кубометров отходов, что на 10% больше, чем вывозилось за аналогичный период до введения экологической реформы. 21 мая компания сообщила, что за четыре месяца работы в Нижнем Тагиле было вывезено на 16% отходов больше, чем предусмотрено территориальной схемой муниципального образования, а собираемость платежей за этот срок возросла с 10% до 29,5%.