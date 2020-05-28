Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе кинотеатров в период пандемии
Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры разработали рекомендации для кинотеатров, касающиеся профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
В зависимости от эпидемической обстановки в каждом конкретном субъекте, главы регионов будут принимать решения о возможности открытия кинотеатров.
Кинотеатрам рекомендовано придерживаться определенных правил в работе.
Так, билеты на просмотр должны продаваться таким образом, чтобы между посетителями в кинозале сохранялась дистанция в полтора метра, членам одной семьи разрешено сидеть вместе.
Киносеансы должны начинаться с разницей не менее чем 15 минут для маленьких учреждений, не менее десяти минут для больших, в которых общее число кинозалов от семи и более. Данные меры необходимы для предотвращения большого скопления людей.
Интервалы между сеансами должны составлять не менее получаса. В этот промежуток времени сотрудники должны будут дезинфицировать и проветривать помещение.
Напомним, что 22 мая глава Роспотребнадзора Анна Петрова заявила, что, несмотря на выход ситуации с короновирусом на плато, гражданам все еще следует придерживаться санитарных норм и правил.