Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе кинотеатров в период пандемии

В зависимости от эпидемической обстановки в каждом конкретном субъекте, главы регионов будут принимать решения о возможности открытия кинотеатров.

Кинотеатрам рекомендовано придерживаться определенных правил в работе.

Так, билеты на просмотр должны продаваться таким образом, чтобы между посетителями в кинозале сохранялась дистанция в полтора метра, членам одной семьи разрешено сидеть вместе.

Киносеансы должны начинаться с разницей не менее чем 15 минут для маленьких учреждений, не менее десяти минут для больших, в которых общее число кинозалов от семи и более. Данные меры необходимы для предотвращения большого скопления людей.

Интервалы между сеансами должны составлять не менее получаса. В этот промежуток времени сотрудники должны будут дезинфицировать и проветривать помещение.