Свердловская область вошла в первую пятерку регионов России по заболевшим COVID-19

Область находится на пятой строчке. Так, в регионе насчитывается 4693 человека с подтвержденным диагнозом, из них 268 были выявлены за минувшие сутки. 1827 пациентов прошли лечение и были выписаны из больниц, еще 23 человека скончались.

На первом месте по заболеваемости находится Москва. На данный момент там насчитывается почти 173,5 тысячи заболевших. На втором месте держится Московская область. Там число зараженных составляет более 36,7 тысяч человек. Третьим идет Санкт-Петербург — более 14,8 тысяч заболевших. Четвертое место заняла Нижегородская область. На ее территории находится более 8,9 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.