У чиновника из горздрава Екатеринбурга диагностирован коронавирус

В оперативном штабе региона также подтвердили данную информацию. Там сообщили, что чиновник сейчас находится на изоляции в одном из центров временного размещения для бессимптомных больных. Рабочие вопросы Демидов решает в удаленном режиме. Также устанавливается лица контактировавшие с ним.