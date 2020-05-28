У чиновника из горздрава Екатеринбурга диагностирован коронавирус
Сегодня, 17:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге у заместителя главы горздрава Дениса Демидова подтвержден COVID-19, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В оперативном штабе региона также подтвердили данную информацию. Там сообщили, что чиновник сейчас находится на изоляции в одном из центров временного размещения для бессимптомных больных. Рабочие вопросы Демидов решает в удаленном режиме. Также устанавливается лица контактировавшие с ним.
Сам горздрав работает в штатном режиме. В здании была проведена дезинфекция, а часть сотрудников переведена на дистанционную работу.
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