В Екатеринбурге четыре отделения ОКБ № 1 закрылись на карантин из-за коронавируса

По словам источников, среди заболевших есть как сотрудники, так и пациенты. Некоторым из них окончательный диагноз не был поставлен, но подозрения на коронавирус имеются. Так, источники сообщают о закрытии урологических отделений № 1 и 4, а также отделений колопроклологии и гнойной хирургии.

В оперативном штабе по Свердловской области подтвердили информацию. По словам представителей, ограничительные меры введены в четырех отделениях больницы в связи с тем, что зафиксировано несколько случаев заражения как у медиков, так и пациентов. Заболевшие были госпитализированы в инфекционные стационары. Кроме того, установлен круг их контактов, люди изолированы и протестированы. Точное количество заболевших не уточняется.