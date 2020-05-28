В Екатеринбурге четыре отделения ОКБ № 1 закрылись на карантин из-за коронавируса
В Екатеринбурге на карантин было закрыто несколько отделений ОКБ № 1 из-за подтвержденного коронавируса у сотрудников и пациентов, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
По словам источников, среди заболевших есть как сотрудники, так и пациенты. Некоторым из них окончательный диагноз не был поставлен, но подозрения на коронавирус имеются. Так, источники сообщают о закрытии урологических отделений № 1 и 4, а также отделений колопроклологии и гнойной хирургии.
В оперативном штабе по Свердловской области подтвердили информацию. По словам представителей, ограничительные меры введены в четырех отделениях больницы в связи с тем, что зафиксировано несколько случаев заражения как у медиков, так и пациентов. Заболевшие были госпитализированы в инфекционные стационары. Кроме того, установлен круг их контактов, люди изолированы и протестированы. Точное количество заболевших не уточняется.
Ранее крупная вспышка коронавируса произошла в ЦГКБ № 1 Екатеринбурга. Тогда инфекция была выявлена более, чем у 100 сотрудников и пациентов. В результате больница была оштрафована судом на 100 тысяч рублей из-за нарушения правил безопасности во время пандемии.