В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом превысило 130 человек
Сегодня, 12:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле еще девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией было подтверждено за последние сутки, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Так, число заболевших составляет 135 человек.
Летальных случаев по-прежнему не зафиксировано, о новых выздоровевших не сообщается.
В общей сложности в Свердловской области за сутки подтверждено 268 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных составляет 4693 человека.
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