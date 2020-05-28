В Нижнем Тагиле на карте Роспотребнадзора отмечено 150 случаев COVID-19
Сегодня, 18:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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На карте заболеваемости коронавирусом, составленной Роспотребнадзором, в Нижнем Тагиле отмечено 150 точек в различных районах города.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По данным на 28 мая, за сутки появилось еще трое заболевших — на проспекте Ленина, на Ленинградском проспекте и проспекте Дзержинского.
Таким образом, коронавирус обнаружен во всех районах Нижнего Тагила, а также в пригородных населенных пунктах — в Покровском, Краснополье, Беляковке, Николо-Павловском и в деревне Шумиха.
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Напомним, данные по количеству больных COVID-19 от Роспотребнадзора отличаются от данных оперативного штаба, по информации которого в городе 135 заразившихся.
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