В Нижнем Тагиле на карте Роспотребнадзора отмечено 150 случаев COVID-19

По данным на 28 мая, за сутки появилось еще трое заболевших — на проспекте Ленина, на Ленинградском проспекте и проспекте Дзержинского.

Таким образом, коронавирус обнаружен во всех районах Нижнего Тагила, а также в пригородных населенных пунктах — в Покровском, Краснополье, Беляковке, Николо-Павловском и в деревне Шумиха.