В поликлиниках Свердловской области будут введены «дни здорового пациента»

Он отметил, что в ряде медицинских учреждений плановые приемы пациентов уже проводятся. Прежде всего, это крупные больницы. Так, ОКБ № 1 в Екатеринбурге уже ведет приемы.

По словам заместителя губернатора, ситуация осложняется тем, что с пациентами работают те же врачи, которые занимаются лечением больных коронавирусом.

В связи с этим производится перераспределение врачебных бригад, чтобы отделить людей, работающих с коронавирусом от тех, кто будет оказывать плановую помощь.

Кроме того, в поликлиниках планируется ввести «дни здорового пациента». Для этого будут задействованы возможности телемедицины и в некоторых случаях по телефону будут приглашаться больные в специальные часы для получения очной консультации.