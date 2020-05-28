В поликлиниках Свердловской области будут введены «дни здорового пациента»
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга рассказал о том, что в больницах региона появятся «дни здорового пациента», сообщает «Областная газета».
Он отметил, что в ряде медицинских учреждений плановые приемы пациентов уже проводятся. Прежде всего, это крупные больницы. Так, ОКБ № 1 в Екатеринбурге уже ведет приемы.
По словам заместителя губернатора, ситуация осложняется тем, что с пациентами работают те же врачи, которые занимаются лечением больных коронавирусом.
В связи с этим производится перераспределение врачебных бригад, чтобы отделить людей, работающих с коронавирусом от тех, кто будет оказывать плановую помощь.
Кроме того, в поликлиниках планируется ввести «дни здорового пациента». Для этого будут задействованы возможности телемедицины и в некоторых случаях по телефону будут приглашаться больные в специальные часы для получения очной консультации.
Ранее свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом рассмотрел вопрос о том, чтобы поэтапно возобновить плановые приемы врачей. Начать планируется с тех муниципалитетов, где эпидемиологическая обстановка наиболее благоприятная.