В России число заболевших коронавирусом составляет почти 380 тысяч человек
Сегодня, 12:41Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За прошедшие сутки в России подтвердили 8371 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных составило 379 051 человек, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Кроме того, за сутки в стране выписано из больниц 8785 пациентов. Так, общее число излечившихся достигло 150 993 человек.
Также за сутки зарегистрировано 174 новых летальных случая. Всего от инфекции за время пандемии скончались 4142 человек.
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