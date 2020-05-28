В Серове из-за коронавируса на карантин закрыт отдел ГИБДД
В Серове на карантин по коронавирусу закрыли отдел ГИБДД, пишет портал 66.ру.
О закрытии отделения в местных пабликах сообщили жители города. По их словам, внутрь здания никого не пускают, ссылаясь на карантинные меры.
По телефону для записи в серовском отделе ГИБДД подтвердили информацию о приостановке работы с гражданами и посоветовали обратиться в ближайшее подразделение в Краснотурьинске. При этом причину таких мер не назвали, заявив что «информация недоступна для общественности».
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых также подтвердил факт закрытия отделения на карантин.
Подрaзделение ГИБДД ОВД Серoва, за исключeнием инспектoров ДПС, работaющих непосрeдственно по обеспeчению безoпасности дорoжного движeния на трассах, дeйствительно врeменно не функциoнирует по причинe принятия мер реaгирования карaнтинного харaктера,сообщил Горелых.