В Серове из-за коронавируса на карантин закрыт отдел ГИБДД

О закрытии отделения в местных пабликах сообщили жители города. По их словам, внутрь здания никого не пускают, ссылаясь на карантинные меры.

По телефону для записи в серовском отделе ГИБДД подтвердили информацию о приостановке работы с гражданами и посоветовали обратиться в ближайшее подразделение в Краснотурьинске. При этом причину таких мер не назвали, заявив что «информация недоступна для общественности».

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых также подтвердил факт закрытия отделения на карантин.