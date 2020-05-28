В Свердловской области откроют еще один инфекционный госпиталь для больных COVID-19

Инфекционный госпиталь будет размещен в Сысертской ЦРБ. В новом статусе больница начнет работать с 28 мая. В общей сложности коечный фонд в регионе составляет 5848 мест.

Как заявили в штабе, ситуация с загрузкой медицинских учреждений постоянно меняется, так как пациентов выписывают и госпитализируют новых. Там отметили, что в Екатеринбурге загрузка высока, но ситуация находится под контролем.

Нагрузка между другими больницами перераспределяется, они принимают пациентов и оказывают им помощь в полном объеме.