В Свердловской области откроют еще один инфекционный госпиталь для больных COVID-19
Сегодня, 11:47Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области будет открыта еще одна медицинская площадка для размещения больных коронавирусом, сообщает Znak со ссылкой на региональный штаб по борьбе с заболеванием.
Сюжеты: Коронавирус
Инфекционный госпиталь будет размещен в Сысертской ЦРБ. В новом статусе больница начнет работать с 28 мая. В общей сложности коечный фонд в регионе составляет 5848 мест.
Как заявили в штабе, ситуация с загрузкой медицинских учреждений постоянно меняется, так как пациентов выписывают и госпитализируют новых. Там отметили, что в Екатеринбурге загрузка высока, но ситуация находится под контролем.
Нагрузка между другими больницами перераспределяется, они принимают пациентов и оказывают им помощь в полном объеме.
По данным на 27 мая в Свердловской области выявлено 4425 случаев заболевания коронавирусом. При этом режим повышенной готовности был продлен до 1 июня.
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