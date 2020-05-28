В Свердловской области подтверждено еще два летальных случая от коронавируса
Сегодня, 12:48Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за минувшие сутки еще два человека скончались вследствие заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности число летальных случаев достигло 23.
Кроме того, за сутки подтверждено еще 268 случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших составило 4693 человека.
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