В Свердловской области за сутки подтверждено еще 268 случаев заражения коронавирусом

Так, большая часть заболевших находится в Екатеринбурге. Там выявлено 197 случаев. Остальные приходятся на другие 23 муниципалитета региона, в том числе и Нижний Тагил.

В общей сложности число зараженных достигло 4693 человека.

Кроме того, подтверждено два новых летальных случая. Общее число скончавшихся от инфекции составляет 23 человека.

По выздоровлению из больниц выписано 127 человек. Всего от заболевания излечились 1827 человек.

Кроме того, отмечается, что 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 138 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.