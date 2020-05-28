В Свердловской области за сутки подтверждено еще 268 случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 12:47Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за минувшие сутки выявлено еще 268 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Так, большая часть заболевших находится в Екатеринбурге. Там выявлено 197 случаев. Остальные приходятся на другие 23 муниципалитета региона, в том числе и Нижний Тагил.
В общей сложности число зараженных достигло 4693 человека.
Кроме того, подтверждено два новых летальных случая. Общее число скончавшихся от инфекции составляет 23 человека.
По выздоровлению из больниц выписано 127 человек. Всего от заболевания излечились 1827 человек.
Кроме того, отмечается, что 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 138 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.
Напомним, в России по последним данным зафиксировано почти 380 тысяч случаев заболевания, из них более 8,3 тысяч за прошедшие сутки.
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