Больше 89 тысяч свердловчан заразились COVID-19 с начала пандемии

Больше 89 тысяч свердловчан заразились COVID-19 с начала пандемии
Больше 89 тысяч свердловчан заразились COVID-19 с начала пандемии
Сегодня, 14:16Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Свыше 89 тысячи свердловчан заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии. За минувшие сутки в регионе выявлено 93 новых случая COVID-19, скончались еще 13 пациентов.

93 случая COVID-19 выявлено у свердловчан за минувшие сутки

Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 45. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у жителей Алапаевска, Арамильского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Камышловского района, Качканара, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Талицкого городского округа.

Отмечается, что 243 пациента находятся в тяжелом состоянии, 137 из них - в реанимации, а 105 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 9 252 случая коронавируса в 83 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 3 274, Санкт-Петербурге — 840 и Московской области — 746. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 5 044 459 человек.

Более 82,8 тысячи свердловчан выписаны из больниц по выздоровлению

В Свердловской области с 27 по 28 мая из больниц выписано 99 человек, всего от коронавируса выздоровело 82 894 пациента.

По стране за сутки из медучреждений выписано 9 385 человек. За все время от инфекции вылечилось 4 661 234 жителя страны.

Тринадцать случаев смерти больных COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале за сутки

Всего от инфекции скончалось 3 392 свердловчанина.

В России общее число летальных случаев достигло 120 406 человек, из них 404 случая зафиксировано за прошедшие сутки.

Свердловская областьздоровьеобществокоронавирус
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