Больше 89 тысяч свердловчан заразились COVID-19 с начала пандемии

В России за сутки зафиксировано 9 252 случая коронавируса в 83 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 3 274, Санкт-Петербурге — 840 и Московской области — 746. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 5 044 459 человек.