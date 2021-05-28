Полмиллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений получит поселок Рефтинский

Данный населенный пункт был включен в федеральную программу «Современный облик сельских территорий», рассказал Ура.ру депутат Госдумы Максим Иванов. В общей сложности поселок получит 706 миллионов рублей, 495 из которых выделены на реконструкцию очистных сооружений. Другие 145 миллионов будут вложены в реконструкцию Центра культуры и искусства.
По словам Максима Иванова, деньги муниципалитет получит в конце 2021 года, а работы планируется начать в 2022–2023 году.
Напомним, в начале мая стало известно, что свыше 909 тысяч рублей планируется потратить на экспертизу очистных сооружений в Новоасбесте. Управление капитального строительства Горноуральского городского округа объявило конкурс по поиску подрядчика на данную экспертизу.