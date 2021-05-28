Полный запрет на посещение лесов введен в Свердловской области

Полный запрет на посещение лесов введен в Свердловской области
Полный запрет на посещение лесов введен в Свердловской области
Сегодня, 13:19Здоровье и экологияФото: Евгения Гаева
В Свердловской области ввели запрет на посещение лесов с 29 мая. Соответствующий документ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в постановление областного правительства от 29 апреля 2021 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области».

Согласно документу, в период с 29 мая по 10 июня 2021 года ограничено пребывание граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории региона, а также леса, находящиеся в государственной собственности.

Распоряжение не касается только тех граждан и организаций, деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

Напомним, введение тотального запрета на выход в лес из-за обилия пожаров в регионе, власти Свердловской области анонсировали еще 20 мая. На тот момент на территории Среднего Урала было зарегистрировано уже свыше 430 лесных пожаров.

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