Полный запрет на посещение лесов введен в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в постановление областного правительства от 29 апреля 2021 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области».
Согласно документу, в период с 29 мая по 10 июня 2021 года ограничено пребывание граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории региона, а также леса, находящиеся в государственной собственности.
Распоряжение не касается только тех граждан и организаций, деятельность которых связана с пребыванием в лесах.
Напомним, введение тотального запрета на выход в лес из-за обилия пожаров в регионе, власти Свердловской области анонсировали еще 20 мая. На тот момент на территории Среднего Урала было зарегистрировано уже свыше 430 лесных пожаров.