Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 28 мая

Замеры проходили при температуре воздуха +21 градус и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе наличие пяти веществ загрязнителей — диоксидов азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода.
Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.