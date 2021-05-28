Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 28 мая

Замеры проходили при температуре воздуха +21 градус и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе наличие пяти веществ загрязнителей — диоксидов азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода.