Традиционная акция «Трамвай здоровья» прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

В этом году акция «Трамвай здоровья» приурочена к Дню молодежи и ко Дню борьбы с наркоманией. По маршруту № 15 жители города могли наблюдать необычное мероприятие. Через громкоговорители, установленные на крыше трамвая, специалисты различных служб призывали население получить бесплатную консультацию по интересующим их вопросам. В состав экипажа необычного трамвая вошли сотрудники администрации города, социальные работники, полицейские и врачи разных специальностей. Среди них были наркологи, терапевты, психиатры, психологи. Горожанам представилась возможность не только проехать по маршруту до нужного места назначения, но и получить ответы на свои вопросы.

Пассажирам, садившимся в «Трамвай здоровья» были розданы памятки с нужными контактами полицейских служб. Старший инспектор ПДН отдела полиции № 12 Елена Шипилова провела разъяснительные беседы прямо в салоне трамвая. Она проинформировала людей о том, как нужно себя вести и куда обращаться, если станет известно о случаях противоправного поведения в отношении детей.

Она объясняла, как необходимо себя вести и куда обращаться в случае, если стало известно о противоправных действиях в отношении детей.

Фото ГУ МВД России по Свердловской области

Совместная акция, проведенная с участием различных ведомств, стала еще одним вкладом в дело борьбы с наркоманией и другими зависимостями.