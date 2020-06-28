Начало недели в Нижнем Тагиле будет пасмурным и дождливым

По данным Гисметео, в понедельник в городе ожидаются дожди, отметка термометра достигнет +11 градусов, ветер западный до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов.

Во вторник, 30 июня, будет 13 градусов тепла, пасмурно, ожидаются дожди, ветер северный с порывами до 5 метров в секунду. В ночное время температура составит +7 градусов.