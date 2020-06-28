Начало недели в Нижнем Тагиле будет пасмурным и дождливым
Сегодня, 14:29Здоровье и экологияФото: pixabay
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По прогнозу синоптиков, в начале предстоящей недели в Нижнем Тагиле не ожидается потепления.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным Гисметео, в понедельник в городе ожидаются дожди, отметка термометра достигнет +11 градусов, ветер западный до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов.
Во вторник, 30 июня, будет 13 градусов тепла, пасмурно, ожидаются дожди, ветер северный с порывами до 5 метров в секунду. В ночное время температура составит +7 градусов.
В первый день июля столбик термометра покажет +15 градусов. Будет облачно, небольшой дождь, ночью температура опустится до +8 градусов. Ветер северный с порывами до 8 метров в секунду.
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