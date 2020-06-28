В горздраве объяснили, почему екатеринбуржцы ожидают вызова скорой по 15 минут

Пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина рассказала, что в сутки поступает четыре тысячи вызовов. По этой причине возросла длительность ожидания ответа. Те, кто не смог дозвониться с первого раза, вновь звонят в диспетчерскую, формируя новую систему ожидания.

Ранее в горздраве опровергли информацию о том, что пациенты с коронавирусом сами ищут места для госпитализации. Однако там отметили, что больницы Екатеринбурга действительно загружены.