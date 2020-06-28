В горздраве объяснили, почему екатеринбуржцы ожидают вызова скорой по 15 минут
Сегодня, 11:42Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге служба скорой помощи испытывает сильную нагрузку, пишет Е1 со ссылкой на горздрав.
Сюжеты: Екатеринбург
Пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина рассказала, что в сутки поступает четыре тысячи вызовов. По этой причине возросла длительность ожидания ответа. Те, кто не смог дозвониться с первого раза, вновь звонят в диспетчерскую, формируя новую систему ожидания.
Ранее в горздраве опровергли информацию о том, что пациенты с коронавирусом сами ищут места для госпитализации. Однако там отметили, что больницы Екатеринбурга действительно загружены.
Жители столицы Урала жалуются, что не могут дозвониться в скорую по 15 минут. В оперативном штабе также сослались на загруженность системы здравоохранения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей