В Нижнем Тагиле за сутки коронавирус выявлен ещё у 18 человек
Сегодня, 13:23Здоровье и экологияФото: pixabay
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В оперштабе рассказали, сколько жителей Нижнего Тагила за сутки заболели коронавирусом.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
За сутки с 27 по 28 июня COVID-19 был подтвержден у 18 тагильчан. Таким образом, в Нижнем Тагиле общее число заразившихся достигло 551 человека.
Напомним, вчера было зафиксировано рекордное число заболевших, коронавирус подтвердился у 31 жителя города. В Свердловской области за минувшие сутки выявили 209 случаев COVID-19.
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