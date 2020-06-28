За минувшие сутки от коронавируса скончался один свердловчанин
Сегодня, 13:36Здоровье и экологияФото: pixabay
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В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксирован один смертельный случай от COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
За все время пандемии в регионе умер 91 человек. В регионе коронавирусом заразились 209 человек, общее число заболевших свердловчан достигло 12 302 случаев. За сутки из больниц выписали 210 пациентов.
В России за сутки заболело 6 791 человек. Всего за время пандемии инфекцию перенесли 634 437 человек.
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