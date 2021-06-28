35-градусная жара ожидается до конца недели в Свердловской области

35-градусная жара ожидается до конца недели в Свердловской области
35-градусная жара ожидается до конца недели в Свердловской области
Сегодня, 10:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
На Урале синоптики обещают жаркую погоду в течение недели до +32°С.

Также ожидаются кратковременные ливни и грозы, но и они не охладят температуру воздуха, сообщают в центре «Фобос». В конце недели станет жарче ещё на 3-4 градуса, пишет Е1.

По данным Уралгидрометцентра, 30 июня, которое придётся на среду, станет самым жарким днём. Температура повысится до +35°С. В четверг и пятницу ожидается от +28°С до +31°С.

Дождь с наибольшей вероятность пройдёт в среду и в четверг.

Напомним, недавно в Екатеринбурге ночью прошёл ураган, в результате которого были с корнем вырваны 17 деревьев. В некоторых домах были проблемы с электричеством, а в некоторых районах города случились затопления.

Материалы по теме:
Свердловская областьпогодажараУрал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы