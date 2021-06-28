Из-за аномальной жары объявлено экстренное предупреждение в Нижнем Тагиле

В связи с аномально высокими температурами, в регионе, в том числе в Нижнем Тагиле, сохранится пожарная опасность. Среди факторов неблагоприятного метеорологического явления — перегрев почвы и воздуха, засуха, тепловые удары, нарушение в электроснабжения, а также затруднение работы транспорта.