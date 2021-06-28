Из-за аномальной жары объявлено экстренное предупреждение в Нижнем Тагиле

Из-за аномальной жары объявлено экстренное предупреждение в Нижнем Тагиле
Из-за аномальной жары объявлено экстренное предупреждение в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:22Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявлено в Нижнем Тагиле с 29 июня по 3 июля.

Аномально-жаркую погоду со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более на конец июня — начало июля прогнозирует Уралгидрометцентр.

Температура воздуха в дневные часы в эти дни поднимется до +36…+37 градусов. Ночные температуры установятся на отметке +20 градусов.

В связи с аномально высокими температурами, в регионе, в том числе в Нижнем Тагиле, сохранится пожарная опасность. Среди факторов неблагоприятного метеорологического явления — перегрев почвы и воздуха, засуха, тепловые удары, нарушение в электроснабжения, а также затруднение работы транспорта.

По прогнозам синоптиков, с 1 июля в Свердловской области возможны грозы и ливни.

Напомним, рекордное обмеление рек зафиксировали эксперты в Свердловской области. Уровень воды снизился и в реке Тагил. Причины такого явления редакция TagilCity.ru выясняла вместе с экспертами.

Сюжеты:
Касается каждогоНижний Тагил
Свердловская областьпогодажараобществоэкстренное предупреждениеаномальная температураНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы