Из-за аномальной жары объявлено экстренное предупреждение в Нижнем Тагиле

Аномально-жаркую погоду со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более на конец июня — начало июля прогнозирует Уралгидрометцентр.
Температура воздуха в дневные часы в эти дни поднимется до +36…+37 градусов. Ночные температуры установятся на отметке +20 градусов.
В связи с аномально высокими температурами, в регионе, в том числе в Нижнем Тагиле, сохранится пожарная опасность. Среди факторов неблагоприятного метеорологического явления — перегрев почвы и воздуха, засуха, тепловые удары, нарушение в электроснабжения, а также затруднение работы транспорта.
По прогнозам синоптиков, с 1 июля в Свердловской области возможны грозы и ливни.
Напомним, рекордное обмеление рек зафиксировали эксперты в Свердловской области. Уровень воды снизился и в реке Тагил. Причины такого явления редакция TagilCity.ru выясняла вместе с экспертами.