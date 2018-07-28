Град и шквалистый ветер ожидается 28 и 29 июля в Свердловской области
Сегодня, 18:00Здоровье и экология
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28 и 29 июля 2018 года на территории Свердловской области ожидается крупный град, грозы и шквалистый ветер.
ФГБУ «Уральское Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает, что вечером 28 июля и днем 29 июля 2018 года в некоторых районах Свердловской области возможны грозы, крупный град, сильные дожди и усиление шквалистого ветра до 25 м/с.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации рекомендуется позвонить по номеру Единой экстренной службы 112.
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