Град и шквалистый ветер ожидается 28 и 29 июля в Свердловской области

ФГБУ «Уральское Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает, что вечером 28 июля и днем 29 июля 2018 года в некоторых районах Свердловской области возможны грозы, крупный град, сильные дожди и усиление шквалистого ветра до 25 м/с.