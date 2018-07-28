Колбаса с вирусом африканской чумы свиней поступила в торговые точки Екатеринбурга
Сегодня, 12:30Здоровье и экология
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В Екатеринбурге продавалась колбаса с вирусом африканской чумы свиней. Продукция поступила от ООО «Поречье».
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: ZNAK.COM
Заболевание для людей не представляет опасности, однако человек, работающий в сфере агропромышленности и сельского хозяйства, может передать смертельно опасный вирус свиньям.
Запретная продукция была изъята из продажи, однако часть партии всё же успела разойтись по торговым точкам столицы Урала.
Свердловчан просят быть внимательными при покупке товара от ООО «Поречье» (Калининградская область, пос. Поречье).
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