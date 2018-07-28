Колбаса с вирусом африканской чумы свиней поступила в торговые точки Екатеринбурга

Заболевание для людей не представляет опасности, однако человек, работающий в сфере агропромышленности и сельского хозяйства, может передать смертельно опасный вирус свиньям.

Запретная продукция была изъята из продажи, однако часть партии всё же успела разойтись по торговым точкам столицы Урала.